Два разных СССР

Медвежий уголПолитикаДва разных СССР Школа экзорцистов По России-24 на днях повторяли фильм Д. Киселёва про развал СССР, снятый к двадцатилетию развала СССР.Вернуться к статье669НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПлотниковНу, на счёт "русского", Эринбурга, автор явно перегнул. Этак и клоун Соловьёв врусские попадёт. Вон как глотку рвёт. Да и другие некоторые моменты вызывают вопросы.БагираТебе чего не нравиться, тупой клоун Плотников, что он глотку рвёт за Россию, а не США? А, ты, недоумок, по сути в это время в спину ножом тычешь, за то что он защищает Россию. В этом вся ваша суть безмозглые совкодрочеры..Владимир ПлотниковВы мне не интересны. Вы не меня, вы себя унизили.саша дмитренкосоловьев в 100раз больший русский чем ты!Aamv07не позорь фамилию.Владимир ПлотниковСпасибо. Вы даже не представляете, как вы мне помогли своей глупостью. Мало того, что забрали все блокировки с миссии рода по глупости, так ещё и забрали себе на отработку все блокировки с родовой миссии. Спасибо.АЛЕКС БАМСССР, придуманный Лениным, неустойчивая система. Потому он и развалился сам! Никто его не разваливал.ИИринаДебилов ,которые всерьез утверждают ,что страны могут "сами собой разваливаться ", надо в психушки сажать . Вас ,врагов СССР и советского народа ,коммунисты в психушки сажали ,и правильно делали ,там вам и самое место .Галина БеликоваВЫ,видимо, до сих пор там,т.к. параноик Джугашвили для вас герой\диагноз Бехтерева\.саша дмитренковсе империи разваливаются,,,и тут комплекс причин,,и похоже для очередного скачка россия должна пройти через море крови и смуту,, 17,,91,,,,Иван Иваныча какая система в мире устойчива??? прошу пример...саша дмитренкотолько монархия! и русь вернется как империя!!АЛЕКС БАМАнглия например. Они у себя королеву оставили на всякий случай. А нашим прадедам лапши на уши навешали.АЛЕКС БАМИ не надо никаких кровей и смут. Опять Россия восстановится.АЛЕКС БАМНе бабье это дело политикой заниматься. Детей надо рожать.АЛЕКС БАМНе бабье это дело политикой заниматься. Детей надо рожать.Галина БеликоваНО не от тебя,дебилаНКНиколай КраснопольскийС чего вы взяли, что СССР был построен по ленинскому проекту? Построенный Сталиным СССР был вполне устойчивой конструкцией до хрущевского переворота, который и полложил начало развалу!АЛЕКС БАМСталин был против устройства государства по принципу Ленина. Во первых Ленин противоречил учению Маркса. Сталин хотел сделать государство Советская Россия. Но тогда Сталин переубедить евреев не смог. Миговая геволюцыя! Вот сейчас пожинаем результат измышлений владимира Ильича. Украина и т.д. и т.п.Aamv07до сих пор семейная, которую и хотят уничтожить.Людмила БарановаЯ прожила большую часть своей жизни в прекрасной стране СССР. Вечный позор и ненависть всех нормальных людей поганым ельцинам и горбачевым и всем их потокам.Галина БеликоваВ чем же она была так прекрасна. Репрессиями, жуликами-комуняками,очередями, за продуктами,квартирами, машинами. Видимо, вы были начальничком,по-этому и смакуете те времена и не надо говорите,что были уборщицей или санитаркой.Николай КузнецовУмолчу, чем был хорош СССР, а плохое в чем? Репрессии - так они во всех странах были, а если учесть, что революция была десяток лет назад, да и цифры - одни пишут 300000 тысяч, а Дмитренко визжит - 30000000. Очереди на квартиры были, но получали бесплатно, хочешь быстро - иди на стройку или кооператив. За продуктами - были, но не очень, только за дефицитом если. И так во всем вашем плохом, дмитренки визжат -жопа, но если учесть, что это было аж лет 40 назад, да еще куча хорошего было, о котором все дмитренки старательно умалчивают, то было вполне неплохо, баш на баш. И воздух тогда был чище, меньше изрядно гнилья было, может плохо, но учили человечности. Наверно плохо все-таки, раз дмитренки и майки с багирами тут свирепствуютЛюдмила БарановаЯ работала на заводе, хорошо зарабатывала. Муж тоже работал на заводе. Втроем с дочерью на отпускные летали отдыхать в Ялту из Барнаула. Квартиру дал завод. Жили спокойно не волнуясь о завтрешнем дне. А лодырям всегда плохо. Им бы только своровать да напакостить.ИИринаРезультат захвата и расчленения СССР врагами СССР -это то ,что и патриоты ,и враги СССР ,одинаково признали уничтожение СССР -преступлением перед СССР и советским народом .NVS66 SergeiShulepovСССР никто не отменял законно. Произошла мирная оккупация.Михаил_Со стороны руководства "ленинской партии" это было преступлением, а со стороны врагов СССР -- победа в холодной войне.АлександрСССР был разным. Был 20-х годов,С Демьяном Бедным и Александрой Коллонтай,был и поздний,со Сталиным,Хрущёвым,Брежневым.Но это всё СССР.Одна и та же страна. Солдаты которой воевали не только за "русский лес",но и за социализм,котрый им дала Октябрьская революция. Дурак автор опять решил делить историю одной страны на то,что ему по душе,и то,что ему не нравится.Это глупость.А от статейки за версту несёт националистическим душком.NVS66 SergeiShulepovСССР он и есть СССР просто руководители менялись и их видение развития.Сергей РоссиКакой душок ? Свою нацию любить нужно. Спроси любого кыргыза и он скажет тебе, что гордится тем, что он кыргыз и что это самый лучший, самый древний, самый цивилизованный народ.И только русские, такие, как ты извиняются, что они русские.АлександрОбыкновенный душок.Вонючий.Мне незачем спрашивать киргизов . Любой нацирнализм плохо пахнет.Киргизский,русский,еврейский или украинский. От национализма до нацизма один шаг.Я уж не говорю,что нет на Земле ни одного чистокровного по национальности человека.Мне извиняться не за что.Как нет повода печалиться,что меня в чём то обделили по национальному признаку в России.Сергей РоссиНационализм и самоидентификация разные вещи. А считать себя не пойми кем последнее дело.АлександрА где у автора самоидентификацияЛюбой человек знает свою национальность.Зачем её выносить на поверхность?Сергей РоссиИначе вынесут Вас, чего туит непонятногоVilli sherbakНу интересно а лично ты по самоидентификации к кому себя относишь. К русским или итальяшкам.КатеринаКогда человеку нечем гордиться - он начинает гордиться своей национальностью.Сергей РоссиА ты ? К хохлам или немчуре ?Сергей РоссиДумаете лучше гордиться огромным членом ?КатеринаВам виднее... если выбор не велик.АлександрВсё непонятно.Кто и за что меня вынесет из моей страны-России?Каким образом?АлександрКто и зачем? Абсолютно не понятно.КатеринаНу что тут не понятно... Если мы не будем неистово молиться, то нас обязательно кто-нибудь и куда-нибудь вынесет...:)Сергей РоссиВы ТВ не смотрите ?Сергей РоссиЭто лучший выбор. Вам ли не знать ))АлександрА я атеист.Молитвы мне нахрен не нужны. И живу спокойно в России уже 65 лет.И дальше собираюсь.Без храмов и всяких непонятных "святых".АлександрСмотрю,порой.И что?Галина БеликоваВопрос не в размере,главное,что бы он был веселеньким, что у вас это не наблюдается.Mike Mike"Но зато со словами "Задерём подол матушке России!" взорвали главный памятник победе 1812 года – Храм Христа Спасителя. Разобрали Триумфальную арку. Разорили могилу Багратиона и усыпальницу трёх адмиралов в Севастополе. Снесли склеп Дмитрия Пожарского. Снесли сооружённый на народные деньги памятник Скобелеву (шариатские средневековые режимы в Средней Азии тоже ведь жертвы царизма!) Снесли Чудов монастырь, построенный Дмитрием Донским в честь победы на Куликовом поле. В этом левацком СССР отрицалась семья, были легализованы гомосексуализм и аборты, под запретом оказались новогодняя ёлка и многое другое." Ушлепок, а ты куда все это дел? Просто забыл?ИИринаУж не вам врагам СССР и советского народа ,вякать . Вы после захвата вами республик СССР ,как бесноватые ,бросились уничтожать и советское ,и русское . И да ,на примере огромного бассейна "Москва " под открытым небом на месте взорванного ХХС ,который вы уничтожили ,и построили на его месте новый ХХС , наглядно видны приоритеты коммунистов - и ваши ,на отнятые у российского народа колоссальные деньги ,обогатившие попов ,и понатыкавшие в РФ многие десятки тысяч церквей ,храмов мечетей ,синагог . И вы на своем примере доказали ,что плевать вам на все "Божьи заповеди ".Сергей РоссиАгрессивная атеистка ?КатеринаПри Советах учительницей химии работала. Я ОБЯЗАНА была вести атеистическую работу. Но я не делала этого. Жалко было времени. Сейчас каюсь... Ваша наступательная позиция побуждает сегодня к воинствующему атеизму.Сергей РоссиЯ не наступаю. А химичка должна людей обучать делать наркоту и взрывчатку, а не атеизмом заниматься. ))) Для атеизма были специально обученные пропагандисты и комс, парт секретари всех мастейКатеринаПочём опиум для народа?)))Сергей РоссиТебе бесплатно. Хочешь ?КатеринаУ меня стойкий иммунитет к вашему опиуму.)Сергей РоссиУ меня другой есть.... см. выше ))Михаил_Ну, а кто вынуждал взрывать Храм Христа Спасителя, уничтожать любые дореволюционные памятники, переименовывать города и улицы? Можно же было построить бассейн в каком-то другом месте. Восстановив Храм Христа Спасителя, руководство страны вернуло долг Церкви и всем верующим.Mike MikeТупорылая прошмандовка. Мне вот интересно - как она связала практически полное уничтожение большевистскими выродками Церкви и то, что нам сегодня "плевать на все Божьи заповеди"?))) Это называется - когнитивный диссонанс.Mike MikeНет, нельзя было. Целью было полное уничтожение Церкви, веры и всего, что с ней связано. Ничто не должно было мешать поклонению новым идолам большевизма.саша дмитренкоправильный вопрос-какую должность вы занимали в ссср??)))))Гаражный кооператив ЛАДАОпрос тупой, не корректный, заранее ВОНЮЧИЙ!!!Михаил_Тупые попытки отмазать преступный большевистский режим за антинародный террор 1937-1938гг.Михаил_Автор, а чем был плох ленинский СССР?Михаил_Автор, а где же упоминание о первом в мире полёте в космос? Неужели такой СССР не нужен?Aamv07а прочитать об этом в статье лень?Михаил_А что такое "левацкий" СССР?Комментировать
Свежие комментарии