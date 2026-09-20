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Регионы России

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Январь 2027 года станет самым коротким рабочим месяцем в России

Январь 2027 года станет самым коротким рабочим месяцем в России

Январь 2027 года окажется самым коротким рабочим месяцем в России — в нем будет всего 15 рабочих дней, сообщил директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

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