🎨 Тёплые или холодные, натуральность или яркость: какая палитра цветов будет актуальна в 2025 году Главным оттенком весны и лета станет бордовый.
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🎨 Тёплые или холодные, натуральность или яркость: какая палитра цветов будет актуальна в 2025 году Главным оттенком весны и лета станет бордовый.