Архаринский районный суд отказал в правах на социальные выплаты умершему сыну бывшей супруги из-за отсутствия родительской ответственности

Архаринский районный суд выступил в защиту матери, чье дело о лишении бывшего супруга прав на социальные выплаты после смерти их общего контрактного ребенка вызвало большой резонанс среди жителей региона.
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