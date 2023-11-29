Что известно о задержании полковника следствия в Петербурге: пойман вместе с майором

Дело по истории с полковником МВД в Петербурге стало уголовным. Причиной тому стала взятка.Утром среды, 29 ноября, правоохранители проводят обыски в квартирах у начальника ГСУ ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова, а также его подчиненной – майором юстиции Зайцевой.