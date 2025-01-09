Прокуратура Петербурга проводит проверку в связи с падением снега с крыши дома на улице Правды

Будет оцениваться правомерность действий и бездействия организаций и должностных лиц Прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку в связи с инцидентом падения снега с крыши дома на улице Правды.
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