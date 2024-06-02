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На Украине возникла острая нехватка рабочей силы из-за мобилизации

На Украине возникла острая нехватка рабочей силы из-за мобилизации

На Украине начинает ощущаться нехватка рабочей силы. Тот же кадровый голод, который ослабил украинские войска, отражающие российский натиск на поле боя, снижает и производительность заводов, строительных площадок, шахт и ресторанов разоренной страны.

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