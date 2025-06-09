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Петербургский дневник

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Территорию завода «Позитрон» в Петербурге могут застроить жильем

Территорию завода «Позитрон» в Петербурге могут застроить жильем

«Ленстройтрест» изменил концепцию проекта Компания АО «Ленстройтрест» направила в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга уведомление о намерении подготовить новый проект застройки бывшей территории завода «Позитрон» на улице Ивана Фомина.

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