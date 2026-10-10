"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы

Идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины.
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