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Царьград

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Тайная свадьба младшей дочки Михалкова - лишь один из примеров. Почему звёзды засекречиваются?

Тайная свадьба младшей дочки Михалкова - лишь один из примеров. Почему звёзды засекречиваются?

Шумные торжества с размахом уступают место закрытым церемониям. Звёздные наследники всё чаще предпочитают расписываться без лишней огласки, оберегая личные события от внимания прессы.

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