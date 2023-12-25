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Закон и Порядок

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Ракетные удары по Украине сегодня: в Одессе уничтожена ПВО и склад БК

Ракетные удары по Украине сегодня: в Одессе уничтожена ПВО и склад БК

25.12.2023 Российские войска продолжают наносить удары по объектам в глубоком тылу т.н. Украины. В очередной раз ВС РФ атаковали аэродром Староконстантинов, налеты на который стали фактически регулярными.

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