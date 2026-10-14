20 сентября Кайя Гербер потеряла старшего брата, Пресли Гербера. В это трудное время модель поддерживают её родители, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, а также её возлюбленный Льюис Пуллман и подруга Лора Дерн в Лос-Анджелесе.
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