Рогов: российские военные взяли под контроль запорожское село Новодаровка

Российские военные освободили очередной населенный пункт в зоне проведения СВО. Под контроль взяли село Новодаровка, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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