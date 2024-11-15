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Закон, порядок, государство

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Мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню памяти ДТП, стартовали в Новгородской области

Мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню памяти ДТП, стартовали в Новгородской области

В преддверии памятной даты на территории Новгородской области проходят мероприятия и акции, призванные привлечь внимание участников дорожного движения на проблему смертности на дорогах.

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