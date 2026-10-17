Двигатель развивает тягу 1100 кН Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела первое огневое испытание полноразмерного газогенератора для перспективного ракетного двигателя LME1100, работающего на жидком кислороде и метане.
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