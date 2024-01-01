Хакеры обнаружили в Tesla «режим Илона», который снимает ограничения на автопилот

Группа хакеров из Берлинского технического университета взломала бортовую систему электрокара Tesla Model 3 и смогла через «режим Илона» смогли разблокировать как автопилот, так и еще несколько опций, которые обычно доступны владельцам калифорнийских моделей за дополнительную плату.
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