ГК «ИнтерСтрой» год сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья

Группа компаний «ИнтерСтрой» год сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 октября 2023 года «ИнтерСтрой» 12 месяцев подряд присваивается наивысший рейтинг — 5,0 баллов.
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