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ГК «ИнтерСтрой» год сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья

ГК «ИнтерСтрой» год сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья

Группа компаний «ИнтерСтрой» год сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 октября 2023 года «ИнтерСтрой» 12 месяцев подряд присваивается наивысший рейтинг — 5,0 баллов.

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