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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аталанта» не продаст Скальвини дешевле 60 млн евро зимой. Защитник интересен «МЮ»

«Аталанта» не продаст Скальвини дешевле 60 млн евро зимой. Защитник интересен «МЮ»

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, бергамаски знают об интересе топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», к 20-летнему защитнику, и рассмотрят возможность его продажи только в случае поступления «сумасшедшего» предложения.

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