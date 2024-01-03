«Аталанта» не продаст Скальвини дешевле 60 млн евро зимой. Защитник интересен «МЮ»

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, бергамаски знают об интересе топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», к 20-летнему защитнику, и рассмотрят возможность его продажи только в случае поступления «сумасшедшего» предложения.