Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что те, кто пытается использовать олимпийское движение для решения политических вопросов, будут долго об этом сожалеть.
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