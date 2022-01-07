RT НА РУССКОМ

9 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор дабижа
    в какую бы страну под видом" установления дерьмократии " они не входят начинается голод,обнищание и установление влас...Сенатор Пушков вы...
  • Ирина Богданова
    Да уж:( в какую дыру вы  своих партнеров засовываете:(  по Латинской Америке заметно такое партнёрство:( столько лет ...Сенатор Пушков вы...
  • Елена Мамонова
    Их нужно кормить как обычноКинолог Голубев д...

Картина праздника: тест RT о Новом годе и Рождестве в живописи

Картина праздника: тест RT о Новом годе и Рождестве в живописи

Зимние праздники всегда служили источником вдохновения для художников. Рождественские ярмарки и вечера у ёлки, новогодний маскарад и праздничные тосты — это и многое другое нашло своё место на полотнах мастеров самых разных направлений и жанров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх