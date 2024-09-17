БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЖЕНУ "ГУДВИНА" ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ. "ЗЛОГО" ОТПУСТИЛИ ПОСЛЕ ДОПРОСА – "ДЕЛО ОСЛОЖНЯЕТСЯ": ОБ ОТСТРАНЕНИИ И НОВОМ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ – ПОЛЫНКОВ

ЖЕНУ "ГУДВИНА" ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ. "ЗЛОГО" ОТПУСТИЛИ ПОСЛЕ ДОПРОСА – "ДЕЛО ОСЛОЖНЯЕТСЯ": ОБ ОТСТРАНЕНИИ И НОВОМ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ – ПОЛЫНКОВ

Военкор опубликовал видеообращение, в котором Полынков рассказал о новом повороте в истории гибели "Гудвина" и "Эрнеста".

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Комментарии
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Катерина
Командир  ЗЛОЙ,  получается,  на  месте... и  никуда  не  сбегал.  А  вот  тела добровольцев «Эрнеста» и «Гудвина»  ищут.  «Статус — без вести пропавшие»...  Может  не  торопить  события  с  навешиванием  ярлыков?
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10 час.
Игорь Васиков
Всё тайное рано или поздно становится явным, сейчас главное подонкам не дать скрыться от правосудия...
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8 час.
ШКИПЕР
Раз ДНР вошла в состав РФ, то там должны действовать законы РФ. А на деле сплошная партизанщина.
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7 час.

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