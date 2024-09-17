ЖЕНУ "ГУДВИНА" ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ. "ЗЛОГО" ОТПУСТИЛИ ПОСЛЕ ДОПРОСА – "ДЕЛО ОСЛОЖНЯЕТСЯ": ОБ ОТСТРАНЕНИИ И НОВОМ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ – ПОЛЫНКОВ

Катерина Командир ЗЛОЙ, получается, на месте... и никуда не сбегал. А вот тела добровольцев «Эрнеста» и «Гудвина» ищут. «Статус — без вести пропавшие»... Может не торопить события с навешиванием ярлыков?

Игорь Васиков Всё тайное рано или поздно становится явным, сейчас главное подонкам не дать скрыться от правосудия...