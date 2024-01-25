В Новосибирске театр «Красный факел» отремонтируют по нацпроекту

В Новосибирской области в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России, в текущем году будет проведён капремонт домов культуры Кольцово и села Улыбино Искитимского района.
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