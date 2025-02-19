В Крым на зимовку прилетают около 10 новых видов птиц

За последние 20 лет полуостров для зимовки выбрали около 10 нетипичных для Крыма видов птиц, рассказал в эфире«Радио Крым» старший научный сотрудник Карадагского природного заповедника, орнитолог Михаил Бескаравайный.
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