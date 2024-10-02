Лавров заявил, что санкции Запада не помешали развитию экономик России и Китая

Политика как она есть

Экономики России и Китая в высокой степени дополняют друг друга и динамично развиваются, несмотря на односторонние ограничительные меры со стороны Запада, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.