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Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет Inte...

Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет Inte...

Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет IntelСовмещающая свою текущую должность с постом генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) в обычном режиме руководит продуктовым подразделением Intel, а потому стремится понимать, что происходит в рознице.

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