Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет Inte...

Ноутбуки на Arm-совместимых чипах часто возвращают продавцам, как заявляет IntelСовмещающая свою текущую должность с постом генерального директора Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) в обычном режиме руководит продуктовым подразделением Intel, а потому стремится понимать, что происходит в рознице.