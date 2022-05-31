Neva.Today

8 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Пяток раз это естесно не система, но начало.Осужденная за про...
  • W357 Ц753W357
    А что так мало дали у нее ведь в особо крупном размере.Сотрудница комите...
  • Александр Котов
    Это не я писал, я бы написал слова покрепче. А написано правильно.«Алла, хорошо, чт...

В последний день мая температура в Петербурге останется в норме, несмотря на дожди

В последний день мая температура в Петербурге останется в норме, несмотря на дожди

В Петербурге ожидается облачная погода, но с прояснениями. По улицам пройдут небольшие дожди. Связано такое ухудшение погоды с тем, что Северная столица будет находится на перефирии циклона, который выходит с запада в акваторию Балтийского моря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх