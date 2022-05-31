В последний день мая температура в Петербурге останется в норме, несмотря на дожди

В Петербурге ожидается облачная погода, но с прояснениями. По улицам пройдут небольшие дожди. Связано такое ухудшение погоды с тем, что Северная столица будет находится на перефирии циклона, который выходит с запада в акваторию Балтийского моря.
В Петербурге ожидается облачная погода, но с прояснениями. По улицам пройдут небольшие дожди. Связано такое ухудшение погоды с тем, что Северная столица будет находится на перефирии циклона, который выходит с запада в акваторию Балтийского моря.
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