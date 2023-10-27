Турбо-эквайринг от Делобанка стал продуктом года

Делобанк отмечен премией DIGITAL LEADERS RETAIL SERVICE AWARD На всероссийском форуме «Три кита национального бизнеса: качество, сервис, дизайн» прошла церемония награждения лучших проектов цифровой трансформации от лидеров ритейла и сервиса в рамках Премии «Качество обслуживания и Права Потребителей – 2023».
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