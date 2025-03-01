Маск: пришло время проверить, что стало с финансированием, выделенным Украине

Global Look Press/Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Пришло время проверить, что стало с "сотнями миллиардов долларов" военной помощи для Украины, заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии