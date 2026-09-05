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Путин наградил нижневартовского космонавта Рыжикова

Президент России Владимир Путин наградил космонавта Сергея Рыжикова из Нижневартовска (ХМАО). Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, югорчанин получит орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

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