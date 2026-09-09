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Регионы России

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Лига чемпионов: матч 'Ливерпуль' — 'Атлетико' стартует 9 сентября в 22:00 мск

Лига чемпионов: матч 'Ливерпуль' — 'Атлетико' стартует 9 сентября в 22:00 мск

9 сентября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 между английским клубом «Ливерпуль» и мадридским «Атлетико».

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