Панда-облигации Казахстана продвигают интернационализацию юаня

Казахстан разместил панда-облигации на сумму 6,6 млрд юаней (около 74 млрд рублей) на китайском межбанковском рынке облигаций, установив новый рекорд по объему единичного выпуска среди эмитентов из Центральной Азии.
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