Специалисты на севере Москвы отремонтировали свыше трех километров газопроводов

В Северном округе Москвы отремонтировали больше трех километров газопроводов. Работы провели по бестраншейной технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта, сообщил глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.