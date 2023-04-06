197 л.с., полный привод, 8-ступенчатый автомат. В России начали продавать Volvo XC40 из Китая – сколько за него просят?

В России начали продавать кроссовер Volvo XC40 из Китая. С точки зрения техники такая модель мало чем отличается от европейской, а из всех доступных вариантов в России предложен самый консервативный – с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.
В России начали продавать кроссовер Volvo XC40 из Китая. С точки зрения техники такая модель мало чем отличается от европейской, а из всех доступных вариантов в России предложен самый консервативный – с 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.
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