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Царьград

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Пенсионерам с 80 лет удвоят выплаты: новые суммы в 2026 году

Пенсионерам с 80 лет удвоят выплаты: новые суммы в 2026 году

Пресс-служба Отделения Социального фонда по Забайкальскому краю проинформировала о действующем в регионе механизме повышения страховых пенсий для жителей, которым исполнилось 80 лет.

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