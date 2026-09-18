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Ямаль — об экс-игроке «Реала»: «Не забивал 20 голов, но наблюдать за его игрой было абсолютным наслаждением»

Ямаль — об экс-игроке «Реала»: «Не забивал 20 голов, но наблюдать за его игрой было абсолютным наслаждением»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился своими мыслями о том, как изменился подход к просмотру футбола, и назвал бывшего игрока «Реала», который вдохновлял его в детстве.

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