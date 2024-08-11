Фото: mil.ru Вчера 81K прочитали Сегодня режим контртеррористической операции был объявлен в Белгородской, Курской и Брянской областях нашей страны.
Террористов "замочат в сортире": Белоусов объявил охоту на командиров ВСУ. В приграничье объявлен режим КТО
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот и чудненько, чем не повод под шумок не вернуть свои прибалтийские земли, не обязательно все, а вот выхода к морю их лишить, и пусть они будут анклавами внутри России и Белоруссии., а там в дальнейшем разберемся с ними окончательно, многие сами в европу слиняют, а остальных пропустим через полиграф и разберемся с ними. Будет калининградский край с округами таллинский, рижский, ну а без вильнюсского обойдемся .... Давайте решать вопросы безопасности России....
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15 час.
Татьяна Кибишева
Под шумок не получится...
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14 час.
E
Ed
Заключительной части фразы от души порадовался :- "министр обороны России Андрей Белоусов дал приказ на ликвидацию лиц, ответственных за вторжение в Курскую область. И хотя формулировка сообщений даёт надежду думать по поводу нового этапа "чисток" в МО."
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14 час.
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