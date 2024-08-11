Террористов "замочат в сортире": Белоусов объявил охоту на командиров ВСУ. В приграничье объявлен режим КТО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот и чудненько, чем не повод под шумок не вернуть свои прибалтийские земли, не обязательно все, а вот выхода к морю их лишить, и пусть они будут анклавами внутри России и Белоруссии., а там в дальнейшем разберемся с ними окончательно, многие сами в европу слиняют, а остальных пропустим через полиграф и разберемся с ними. Будет калининградский край с округами таллинский, рижский, ну а без вильнюсского обойдемся .... Давайте решать вопросы безопасности России....