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На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией и Китаем

На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией и Китаем

Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post.

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