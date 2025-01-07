Депутат Слуцкий встретился с военными корреспондентами в Донецке

Военных журналистов необходимо защищать, и в ближайшее время должны быть принятые важные решения. Об этом глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сказал в Донецке на встрече с военными корреспондентами, пострадавшими в результате удара вражеского дрона 4 января.
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