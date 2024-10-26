Выборы и внешняя помощь: Стояногло предупреждает о вмешательстве

Александр Стояногло, кандидат, поддерживаемый Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), который будет бороться во втором туре президентских выборов, выразил обеспокоенность по поводу влияния западных лидеров на избирательную кампанию, сообщает Noi.
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