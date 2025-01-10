❗️⚡️По данным "Курских новостей", штурмовые подразделения группировки войск "Север" осуществили 4-километровое продвижение на отрезке "Дарьино - Леонидов".
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❗️⚡️По данным "Курских новостей", штурмовые подразделения группировки войск "Север" осуществили 4-километровое продвижение на отрезке "Дарьино - Леонидов".