ФСБ показала кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области ФСБ опубликовала новые кадры с места ликвидации иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область с территории Украины.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ФСБ показала кадры с места ликвидации диверсантов в Брянской области ФСБ опубликовала новые кадры с места ликвидации иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область с территории Украины.
Свежие комментарии