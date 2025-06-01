Летние культурные проекты стартуют в Тамбове

1 июня в Тамбове открывается летняя площадка «Театральный дворик» при Тамбовском театре кукол. В программе — спектакли «Федорино горе», «Курочка Ряба», «Сказки в лукошке» и другие постановки, сообщает tvtambov.
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