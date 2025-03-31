В Ростове-на-Дону рассмотрели угрозу терактов на объектах культуры и спорта

Тему профилактики террористических угроз на объектах культуры, спорта и торговли обсудили на заседании антитеррористической комиссии (АТК) в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин 31 марта в свое Telegram-канале.
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