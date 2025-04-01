Депутат Европарламента от ФРГ требует исключить Венгрию из ЕС

Немецкий политик Терри Рейнтке в ходе выступлении в Европарламенте заявила, что президент Венгрии Виктор Орбан якобы попрал демократию и превратился в диктатора, поэтому членство его страны в ЕС должно быть приостановлено.
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