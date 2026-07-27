144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Представлены все версии Nubia NaviX Ultra

Новинка получила специальную кнопку для искусственного интеллектаКомпания Nubia опубликовала официальные изображения смартфона NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта Doubao.
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