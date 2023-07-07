Президент Болгарии очень расстроил Украину. Что он такого сказал

Владимир Колесников

Нууу, напустили туману-то. )) Не знаю, что за легионеры, учитывая, что ссылку на соответствующий источник вы не даете, но действующая армия Болгарии ни в первую мировую войну, ни во вторую мировую против России (в том числе против СССР) не воевала. А наемники всегда были, от разных народов. Если, к примеру, на стороне гитлеровцев воевали власовцы (как правило русского происхождения), то это не значит, что российская армия воевала за гитлеровцев и что русский народ является врагом России.