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Президент Болгарии очень расстроил Украину. Что он такого сказал

Президент Болгарии очень расстроил Украину. Что он такого сказал

Президент Болгарии Румен Радев во время визита к нему Зеленского призвал к миру в Незалежной. Чем сильно расстроил Украину, и очень сильно - самого Зеленского.

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Комментарии
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виктор матвеев
Ложь, Болгария не воевала с СССР, как и СССР с Болгарией.
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10 час.
Надежда
Сказал и побежал наедине оправдываться перед кокаиновым шутом!(😡
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8 час.
Владимир Колесников
Нууу, напустили туману-то. )) Не знаю, что за легионеры, учитывая, что ссылку на соответствующий источник вы не даете, но действующая армия Болгарии ни в первую мировую войну, ни во вторую мировую против России (в том числе против СССР) не воевала. А наемники всегда были, от разных народов. Если, к примеру, на стороне гитлеровцев воевали власовцы (как правило русского происхождения), то это не значит, что российская армия воевала за гитлеровцев и что русский народ является врагом России.
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41 мин.

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