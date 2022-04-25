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Глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании американского оружия на Украине

Глава Пентагона заявил о сложностях в отслеживании американского оружия на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Украину заявил журналистам, что американские власти не обладают достаточным количеством ресурсов на территории страны для полноценного мониторинга ситуации с переданным оружием, сообщает ТАСС.

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