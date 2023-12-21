Что убило девочку в поезде? Десятки детей - в больнице: Роспотребнадзор назвал причину

Роспотребнадзор сообщил, что у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А.Стало известно, что за заболевание скосило десятки детей, ехавших поездом Тюмень - Адлер, а одна девочка уже умерла, несмотря на все усилия медиков.