Что убило девочку в поезде? Десятки детей - в больнице: Роспотребнадзор назвал причину

Роспотребнадзор сообщил, что у заболевших детей из поезда Тюмень-Адлер выявлен грипп А.Стало известно, что за заболевание скосило десятки детей, ехавших поездом Тюмень - Адлер, а одна девочка уже умерла, несмотря на все усилия медиков.
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