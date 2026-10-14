Срабатывание автоматики на кабельной линии 6–10 кВ обесточило шесть трансформаторных подстанций в Центральном округе Краснодара, из-за чего без электричества остались дома на Ставропольской, КИМ, Таманской и ещё 14 улицах и переулках.