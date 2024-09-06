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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков, Батраков, Вендел, Барко, Обляков, Роналдо, Латышонок, Даку – претенденты на приз лучшему игроку июля – августа в РПЛ

Номинанты выбраны за июль и август и проведенные первые семь туров сезона Мир РПЛ. Кандидатами на победу являются: Максим Глушенков, «Зенит» (5 матчей, 7 голов, 1 голевая); Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 3 гола, 5 голевых); Вендел, «Зенит» (6 матчей, 1 гол, 7 голевых); Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые); Иван Обляков, ЦСКА (7 матчей, 4 гола, 2 голевые); Роналдо, «Ростов» (7 матчей, 4 гола, 2 голевые); Эсекьель Барко, «Спартак» (6 матчей, 3 гола, 2 голевые); Евгений Латышонок, «Зенит» (7 матчей, 6 сухих).

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